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وفد من طلبة كلية الشرطة يزور جامعة المستقبل

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:39 م | السبت 14 يناير 2023
زيارة طلبة كلية الشرطة لجامعة المستقبل

زيارة طلبة كلية الشرطة لجامعة المستقبل

أعلنت وزارة الداخلية، أنه في إطار التعاون المثمر بين أكاديمية الشرطة والمؤسسات العلمية والأكاديميات الدولية، وعلى هامش الاحتفال بعيد الشرطة يناير 2023، فقد قام وفد من طلبة كلية الشرطة بأكاديمية الشرطة بزيارة إلى مقر جامعة المستقبل بالقاهرة الجديدة.

وحسب بيان وزارة الداخلية، قد تضمن الوفد مجموعة من ضباط وضابطات كلية الشرطة، وكذا مجموعة من طلبة وطالبات الكلية.

وكان في استقبال الوفد الزائر رئيس جامعة المستقبل، إذ بدأت فعاليات الزيارة بإلقائه كلمة ترحيب أشاد خلالها بجهود رجال الشرطة في حماية الوطن والمواطنين.

وتلى ذلك اضطلاع أحد ممثلي كلية الشرطة بإلقاء كلمة تضمنت الحديث عن الملحمة البطولية والتاريخية لرجال الشرطة يوم 25 يناير 1952 في مدينة الإسماعيلية، التي سطرها التاريخ بأحرف من نور وخلدها في صفحاته المجيدة.

وجرى تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين، واستكمال الجولة التفقدية بالمنشآت وكليات الجامعة المختلفة.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع