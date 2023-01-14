«الداخلية» تعلن ضبط قضايا مالية بـ3.5 مليار جنيه خلال أسبوع

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من حملاتها الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.. حيث أسفرت جهود أجهزة الوزارة خلال أسبوع.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

قضايا الأموال العامة:

ضبط (87) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة.. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (151,127,519 مليون جنيه).. أبرزها:

ضبط عدد (85) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (112,127,519مليون جنيه).

قضايا النقل والمواصلات :

ضبط (75) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (حيازة مواد مخدرة وأسلحة بيضاء).

ضبط (4) تشكيلات عصابية ضمت (10) متهمين، إرتكبوا (4) وقائع.قضايا المصنفات:

ضبط (237) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى :

ضبط (132) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها (515) تمثلت فى (عبوات وأدوية ومستحضرات تجميلية مجهولة المصدر – وحدة معالجة مركزية – أختام أكلاشية – عدد من الملصقات والعبوات الكرتونية الفارغة – أجهزة إستقبال الإشارة – أجهزة ريسيفر – جهاز إنكورد - جهاز موديوليتور)، وضبط (105) قضية فى مجال مكافحة جرائم المطبوعات تم خلالها إتخاذ الإجراءات القانونية قبل (عدد من المطابع والمكتبات تعمل بدون ترخيص).

قضايا البيئة والمسطحات المائية:

ضبط (543) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (997) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و (1084) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و (195) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و(79) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين (888) لنش سياحى.

فى مجال مكافحة المخدرات

تم ضبط عدد (2056) قضية إتجار بالمواد المخدرة بإجمالى (2259) متهم.

كمية من مخدر البانجو ، وزنت (350, 3597 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (1595,707 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين ، وزنت (140,940 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (78,694 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (34,591 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (1,450 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (910 جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (40 جرام).عدد (28,324 قرص مؤثر).

عدد (17,137 قرص ترامادول مخدر).عدد (1010 قرص كبتاجون - 10,826 كيلو جرام من ذات المخدر).كمية من مخدر ماكستون فورت (20 سم3).

ضبط (2) قضية غسل أموال.. بلغ الإجمالى قرابة (65٫000٫000) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة .

ضبط (5) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (156,000,000 مليون جنيه). فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (49) قضية بإجمالى (53) متهم.. بمضبوطات بلغت (6طن و 211 كيلو جرام).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (610737) مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط (391944) مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية:

تم رفع (529 سيارة – 63 دراجة نارية).

فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية :

تم ضبط (4217) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:- المرور على عدد (99) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (707) من سائقى حافلات المدارس ، تبين سلبية جميع العينات.فحص (616) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية ، وتبين عدم مطابقة عدد (16) مركبة لشروط الصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (2953) من قائدى المركبات بالطرق وتبين إيجابية عدد (101) سائق منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتى:

فى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة:

تم ضبط عدد (954) مخالفة أجهزة صوتية ، ضبط عدد (1218) مخالفة الأجهزة الضوئية، ضبط (2807) مخالفة زجاج ملون بدون تصريح ، ضبط عدد (2997) مخالفة ملصقات.ضبط عدد (39) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" ، ضبط عدد (244) أجهزة صوتية ، ضبط عدد (451) أجهزة ضوئية ، ضبط عدد (279) ملصقات مخالفة.

فى مجال أمن الموانئ

ضبط (4) قضايا تهريب (بضائع – عقاقير طبية) ، وكذا (29) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).

فى مجال الأمن السياحى

ضبط (2276) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.