حجز «أم إبراهيم» مستريحة أكتوبر 24 ساعة لحين ورود تحريات الأموال العامة

قررت جهات التحقيق حجز «أم إبراهيم» مستريحة أكتوبر لمدة 24 ساعة، لحين ورود تحريات مباحث الأموال العامة، وذلك بعد اتهامات عديدة من ضحاياها بالاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في الأجهزة الكهربائية.

التحريات

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن ضحايا «أم إبراهيم» مستريحة أكتوبر توافدوا على قسم شرطة حدائق أكتوبر وحرروا بلاغات ضدها واتهموها بالنصب، وأن عدد الضحايا بلغ 11 ضحية حصلت المتهمة على مبلغ مليون و150 ألف جنيه.

4 ملايين و500 ألف استولت عليها مستريحة أكتوبر

وبحسب تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، أن المتهمة «أم إبراهيم» استولت على مبالغ تقترب من 4 ملايين و500 ألف من ضحاياها، وتمكنت من الهرب بعد أن وعدتهم بالثراء السريع.