«لو مكتئب ادخل المطبخ».. ما علاقة الطبخ بتخفيف الاضطرابات النفسية؟

الاضطراب النفسي له تأثيرات عديدة على الإنسان، منها اختلالات جسيمة في التفكير، ضبط المشاعر، السلوك، لذلك توجد خيارات فعالة للتخفيف من حدة الاضطرابات أو الاكتئاب «الحالة النفسية»، ويلجأ البعض للبحث عن أبرز هذه الاختيارات لعلاج أنفسهم، أو يصفها الأطباء لعلاج مرضاهم.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، أبرز الاختيارات التي يمكن أن تخفف من حدة الاكتئاب أو الحالة النفسية، والتي من بينها «الطبخ».

أنشطة تقلل من التفكير السلبي

الدكتورة إيناس علي، أخصائي صحة نفسية وتعديل سلوك، قالت إن ممارسة جميع الأنشطة يمكن أن تقلل من حدة الاكتئاب والحالة النفسية، ومن بين هذه الأنشطة الطبخ أيضا، «أي حاجة بيفكر فيها الإنسان سواء طبخ أو رياضة بدنية أو أي نشاط، بيقلل من التفكير السلبي، وأكبر دليل إن أعراض الاكتئاب تبدأ في الزوال بمجرد التفكير في الحاجة دي» حسب تعبيرها.

وتابعت أخصائي الصحة النفسية وتعديل السلوك، خلال حديثها مع «الوطن»، أن وسيلة الطبخ، تعد من الحلول التي تساعد على حل المشكلات النفسية أبرزها الاكتئاب أو الانطواء وغيره، موضحة أن بمجرد بحث الشخص عن شيء يحبه أو شغف عنده، يساعد على العلاج من الحالة او الاضطرابات النفسية.

إيجاد الشغف يرفع الثقة بالنفس والإحساس بالذات

«لما الشخص المصاب بالاكتئاب يبتدي يدور على شغفه ويبدع فيه، دا هيخليه يحس بالثقة في نفسه وإحساس بالذات عالي، ودا يدل أن الحالة بقت أحسن والاكتئاب بدأ يتلاشى» هكذا عبرت «إيناس»، مشيرة إلى أن ممارسة الأنشطة أو العمل يجعل الشخص المصاب بالاكتئاب يندمج بأن ما يفعله ذات قيمة، وذلك ما يدفعه للتخفيف من حالته النفسية، فضلا عن رؤية نتائج إيجابية للنشاط الخاص به.