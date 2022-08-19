شاب ينهي حياته بحبة حفظ الغلال في البحيرة.. «عانى من حالة نفسية سيئة»

لقي شاب مصرعه إثر تناوله حبوب حفظ الغلال في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار يفيد مصرع شاب

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد إنهاء شاب حياته إثر تناوله حبوب حفظ الغلال، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شاب يدعى «ع. ز. ش»، 30 سنة، إثر مروره بحالة نفسية سيئة، وجرى التحفظ على الجثة وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الديانات السماوية تحذر من الانتحار

يشار إلى أن الانتحار وإيذاء النفس بوجه عام أمر تُحذر منه الديانات السماوية جمعاء، وسط التأكيد من جانب جموع وأساتذة طب الأسرة والطب النفسي وأخصائيّ تعديل سلوك النشء والأطباء النفسيين على ضرورة احتواء من يتبدل حاله ويدخل في نوبة اكتئاب، وذلك بالذهاب إلى طبيب أو الاستعانة بالمختص لعلاج حالة المكتئب أو المتبدل حاله.

وتحذر «الوطن» من الانتحار، مطالبة من تراودهم مثل هذه الأفكار التوجه إلى طبيب نفسي في محاولة لحل مشكلاتهم وما قد يتعرضون له، والتفكير بإيجابية حول استمرارية الحياة التي منحها الله للإنسان.