«حالة نفسية سيئة».. حكاية المشهد الأخير لفتاة أنهت حياتها بالطالبية

خبر صادم وحزين وقع على مسامع أهالي منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، إذ فوجئوا بأن فتاة عشرينية أنهت حياتها، لتحل على وجوههم الصدمة من هول وبشاعة المنظر، سرعان ما تحولت إلى الحزن والكسرة في دقائق معدودة، على فقدان الفتاة في عمر الزهور على هذا النحو المؤسف.

حالة نفسية سيئة سيطرت على الفتاة

كانت الفتاة العشرينية تملأ منزلها بالبهجة والمرح، برفقة والديها وأشقائها، حتى أصبحت تسكن غرفتها دائما، لا تتحدث مع أي من أسرتها، وذلك إثر إصابتها بحالة نفسية سيئة للغاية، حاول أشقاؤها التنفيس عن حالتها هذه لكنها دائما في حالة صمت، كان سريرها خير رفيق لها ووسادتها هي الحضن الدافئ الذي تسيل عليه دموعها.

فكرة التخلص من الحياة احتلت رأس الفتاة

في الآونة الأخيرة، كانت تراود الفتاة فكرة التخلص من حياتها، وفي يوم الواقعة، غافلت أسرتها وأنهت حياتها.

المشهد الأخير في حياة فتاة الطالبية

وفي غضون ثوان معدودة كانت الفتاة ملقاة أرضا بعد إنهاء حياتها، لم يصدق الأهالي ما شاهدوا، فهرعوا إليها وجدوها تلفظ أنفاسها الأخيرة، قبل أن تغلق عينيها معلنة عن صعود روحها إلى بارئها، تاركة وراءها أسرة تبكي غيابها وفقدانها بهذه الطريقة البشعة، وهي في زهرة شبابها.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الطالبية، بلاغا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة فتاة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين صحتها، وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتبين إصابتها بحالة نفسية سيئة دفعتها إلى إنهاء حياتها.

تحذير «الوطن» من الانتحار

وتحذر «الوطن» من الانتحار، مطالبة من تراودهم مثل هذه الأفكار بالتوجه إلى طبيب نفسي، في محاولة لحل مشكلاتهم وما قد يتعرضون له، والتفكير بإيجابية حول استمرارية الحياة التي منحها الله للإنسان.