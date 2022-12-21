أستاذ تغذية توضح أعراض اكتئاب الشتاء وطرق الوقاية منه: «اتعرضوا للشمس»

يصاب البعض مع دخول فصل الشتاء بحالة من الحزن والتعب، ولا يعرفون سبب هذا التغير المزاجي المفاجئ، وقد يرجعونه إلى ضغوط العمل والمشكلات الاجتماعية وغيرها، غير أن هذه الضغوط والمشكلات متواجدة طوال العام، لكن حالة الحزن والتعب والإرهاق التي تصاحب البعض في هذا الوقت من العام ترجع إلى ما يعرف باسم «اكتئاب الشتاء».

ووفق الدكتورة يسر كاظم، أستاذ التغذية الطبية بالمركز القومي للبحوث، فإن اكتئاب الشتاء هو اضطراب العاطفي الموسمي، وهو نوع من الاكتئاب ينشأ نتيجة تغير فصول العام، يبدأ وينتهي في نفس الوقت من كل عام، وغالبًا ما يكون ذلك مع بداية الخريف ويستمر حتى نهاية فصل الشتاء.

ضوء الشمس هام للحالة المزاجية للإنسان

وأوضحت أستاذ التغذية الطبية بالمركز القومي للبحوث، خلال حوارها على فضائية «النيل للأخبار»، أن السبب وراء الإصابة باكتئاب الشتاء، هو تأثر الساعة البيولوجية للإنسان بتغير الفصول، إذ أنه بمجرد دخول ضوء الشمس للعين يفرز الجسم مجموعة من الهرمونات بنظام معين واحدًا تلو الآخر في أوقات محددة، ويختلف طريقه عمل بالصيف عن عمله بالشتاء.

وتابعت «كاظم»: أن عدم تعرض الأفراد للشمس بصورة كافية يعد أحد أهم أسباب الإصابة باكتئاب الشتاء، وهو من أشهر أنواع الاكتئاب على مستوى العالم، وينتشر بشكل كبير في دول الشمال ومن بينها كندا، إذ أن الدول التي لا تظهر فيها الشمس مدة طويلة يكون سكانها أكثر عُرضة للاكتئاب: «اتعرضوا للشمس علشان متتصابوش بالاكتئاب».

وقالت، إن عدد ساعات النهار في الشتاء أقل بكثير من الليل، وهناك بعض الأفراد لا يحرصون على التعرض للشمس وقت كافي، مما يؤدي إلى نقص فيتامين د، إلى جانب انخفاض إفراز هرمون السيروتونين المسؤول عن تحسن الحالة المزاجية للإنسان.

الوقاية والعلاج من اكتئاب الشتاء

ووجهت أستاذ التغذية الطبية بالمركز القومي للبحوث، عدة نصائح للوقاية من اكتئاب الشتاء، وهي كالتالي:

- الاستيقاظ المبكر لضمان التعرض لضوء الشمس فترات كافية.

- الذهاب للنوم مبكرًا حتى لا يشعر الفرد بأن الليل طويل وبالتالي يصيبه الملل.

- اتباع نظام غذائي صحي خاصة وأن اكتئاب الشتاء يجعل الجسم يشتهي كميات متزايدة من السكر والكربوهيدرات.

- ممارسة الرياضة بالأماكن المفتوحة التي يتخللها الضوء والهواء.