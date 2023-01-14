إصابة كومبارس رفسه حصان أثناء تصوير مسلسل سر السلطان بأكتوبر

أصيب كومبارس برفسة حصان في بطنه، أثناء تصوير مسلسل سر السلطان، وجرى نقله إلى مستشفى زايد التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم محمد داود، رئيس مباحث أكتوبر ثالث، يفيد فيه تلقيه بلاغ من الأمن بمدينة الإنتاج الإعلامي، بإصابة كومبارس بدوي، 38 سنة مقيم المنيا، أثناء العمل بمسلسل سر السلطان، إثر رفس حصان له ببطنه أثناء تصوير المسلسل، تم نقل المصاب بسيارة إسعاف مدينة الإنتاج الاعلامى إلى مستشفى زايد التخصصي لعمل الإسعافات اللاذمة للمصابين.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.