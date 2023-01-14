رئيس الوزراء: شباب وبنات شمال سيناء «يفرحوا»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه التقى بـ«شباب يفرح» من أبناء وبنات أهالي شمال سيناء خلال زيارته لجامعة العريش الحكومية اليوم.

جامعة العريش تضم 11 كلية و7300 طالب وطالبة من أهالي شمال سيناء

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أنَّه تفقد عددًا كبيرًا جدًا من المشروعات في مدينة العريش، من بينها جامعة العريش التي تضم 11 كلية و7300 طالب وطالبة من أهالي شمال سيناء، وهم «شباب يفرح».

ولفت إلى أنَّ الطلاب يدرسون في جامعة العريش على أعلى مستوى، وأن هناك 5 جامعات حالياً في شمال سيناء سواء حكومية أو أهلية أو تكنولوجية أو خاصة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتعليم وبناء المواطن المصري.

وأوضح أنَّه زار محطة محولات تخدم مدينة الشيخ زويد من تنفيذ وزارة الكهرباء والقوات المسلحة، وهي المحطة التي تضمن تأمين المدينة باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية.