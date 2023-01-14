عاجل.. مدبولي: الرئيس وجه بتحويل العريش لميناء دولي على أعلى مستوى

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بأن يكون ميناء العريش ميناء دولي على أعلى مستوى، فبعدما كانت مساحته لا تتجاوز 50 فدان، تم التوجيه بإضافة 540 فدانا، أي أكثر من 11 ضعف مساحته.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي على هامش جولته في سيناء منذ قليل، أن الميناء يتم عمل أرصفة يتجاوز طوله 2.5 كيلو متر فيه، وتم الانتهاء من نصف تلك الأطوال.

وأوضح أن الميناء كان يستخدم قديماً فقط في الصيد وتصدير الملح، واليوم سيكون واجهة بحرية مهمة جدا، لتصدير المنتجات والصناعات التي يتم العمل عليها في سيناء.

ولفت إلى أنه سيتم تعميق الغاطس للميناء من 7 أمتار إلى 13 مترا، وأن الميناء بعد التطوير سيكون نهضة ونقلة حقيقية لسيناء ومدينة العريش على وجه الخصوص.