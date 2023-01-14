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عاجل.. مدبولي: الرئيس وجه بتحويل العريش لميناء دولي على أعلى مستوى

كتب:

محمد مجدي
04:16 م | السبت 14 يناير 2023
رئيس الوزراء خلال تفقده تطوير ميناء العريش

رئيس الوزراء خلال تفقده تطوير ميناء العريش

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بأن يكون ميناء العريش ميناء دولي على أعلى مستوى، فبعدما كانت مساحته لا تتجاوز 50 فدان، تم التوجيه بإضافة 540 فدانا، أي أكثر من 11 ضعف مساحته.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي على هامش جولته في سيناء منذ قليل، أن الميناء يتم عمل أرصفة يتجاوز طوله 2.5 كيلو متر فيه، وتم الانتهاء من نصف تلك الأطوال.

وأوضح أن الميناء كان يستخدم قديماً فقط في الصيد وتصدير الملح، واليوم سيكون واجهة بحرية مهمة جدا، لتصدير المنتجات والصناعات التي يتم العمل عليها في سيناء.

ولفت إلى أنه سيتم تعميق الغاطس للميناء من 7 أمتار إلى 13 مترا، وأن الميناء بعد التطوير سيكون نهضة ونقلة حقيقية لسيناء ومدينة العريش على وجه الخصوص.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.