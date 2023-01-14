عاجل.. رئيس الوزراء: تطوير مستشفى العريش لرفع جودة الخدمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه حرص على تفقد مستشفى العريش العام، ومشاهدة كل أعمال التطوير التي تجري فيه، لتقدم خدمة تماثل الخدمة التي يتلقاها المواطن المصري، ومنها بناء مبان جديدة لرفع مستوى الخدمة.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي له منذ قليل، أن جزء هام من الجولة هو تفقد مشروعات الإسكان، ومنها رفع الكفاءة، ومنها ما هو وإنشاء وتطوير في العريش.

وأوضح أنه تفقد مشروع رفع كفاءة وإعادة إنشاء مشروع للإسكان التعاوني، بعدما أصبح قديم وتهالك، وأصبح يمثل خطورة داهمة على المواطنين، ومن ثم تدخلت الدولة لتعيد بنائه ورفع كفاءاته.