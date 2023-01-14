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ضبط شخص بحوزته 900 ألف قطعة ألعاب نارية في القاهرة

كتب:

محمد بركات
04:39 م | السبت 14 يناير 2023
ألعاب نارية- أرشيفية

ألعاب نارية- أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص حال تواجده في شارع الموسكي بدائرة القسم، وبحوزته 23 كرتونة بداخلها ألعاب نارية بإجمالي 900 ألف قطعة مختلفة الأشكال والأحجام.

اعتراف المتهم 

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط حائزي ومتجري الألعاب النارية.

 

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