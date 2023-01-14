حبس متهم ضُبط بحوزته 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية في الجمالية

أمرت جهات التحقيق بحبس شخص بتهمة حيازة أكثر من 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية في منطقة الجمالية بقصد الاتجار فيها، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات بشأن الواقعة.

القبض على المتهم

وأعلنت وزارة الداخلية، أمس الجمعة، القبض على بائع مقيم في منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، أثناء تواجده داخل أحد المخازن، وكان بحوزته 38 كرتونة تحوي ألعاب نارية بإجمالي 1.5 مليون قطعة من مختلف الأحجام.

واعترف المتهم بحيازته للألعاب النارية بغرض الاتجار فيها، وأُحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المنتظرة

وعن العقوبة القانونية لحيازة الألعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على الترخيص من أجل الاتجار فيها، يقول المحامي رامي ربيع مهنا إنه سينطبق على المتهم نص المادة رقم 102 «أ» والتي تنص على «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك»، مضيفا «ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».