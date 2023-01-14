أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تخصيص 16 قطعة أرض لإقامة مشروعات خدمية عليها، من بينها: تخصيص 3 قطع أراضي بمنطقة زاوية عبد القادر لإقامة مكتب تموين متطور ومركز شباب لخدمة المنطقة ومكتب بريد مطور، كما تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 3000 متر مربع بمنطقة الحرفيين- بنطاق حي غرب لإنشاء منطقة حرفية متطورة تستوعب المنشآت الصناعية والحرفية.

وأضاف محافظ الإسكندرية في بيان أنه تم تخصيص أرض بمساحة 3589م2 بجوار مدرسة محمود عباس العتي بحي منتزه ثان، لإقامة مدرسة حكومية من الحضانة إلى الثانوي لغات لخدمة أهالي المنطقة، وفي نطاق حي منتزه أول تم تخصيص 4 قطع أراضي بمنطقة التحزيم لإقامة مدارس ومركز خدمات بريدية عليها.

محافظ الإسكندرية: تنفيذ 36 قرارا لإزالة المباني المخالفة

وأشار الشريف إلى أنه تم تنفيذ 36 قرارا لإزالة المباني المخالفة، واسترداد نحو 19739م2، بالإضافة إلى 692 قرارا لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، واسترداد نحو 170 فدان خلال الموجة 20.

تحرير 326 محضرا لتقنين المنشآت والأراضي

أوضح المحافظ، أنه تم تحرير 326 عقدا لتقنين خلال العام الماضي، بعد الانتهاء من إجراء المعاينات اللازمة ودراستها، وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة، طبقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المحافظة خفضت الأسعار المقدرة من لجان التقنين بنسبة 15% للنشاط السكني، و10% للنشاطين التجاري والصناعي لفترة شهر للحالات التي لم تتعاقد تشجيعا للمواطنين على توفيق أوضاعهم، وحرصا على دعم منظومة الصناعة في المحافظة.

استرداد نحو 6709 أمتار

وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالة التعديات عليها لحماية المسطحات الخضراء وضمان عدم عودة التعديات عليها، وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه خلال العام الماضي، قامت جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة وعلى رأسها جهاز حماية أملاك الدولة بقيادة المهندس ياسر الفولي، بتنفيذ الموجة 19 و20 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث تم تنفيذ 84 قرار لإزالة للمباني المخالفة، واسترداد نحو 6709 أمتار، بالإضافة إلى تنفيذ 195 قرار لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية واسترداد نحو 92 فدان خلال الموجة 19.