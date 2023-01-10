تشهد حالة الطقس اليوم في محافظة الإسكندرية، انخفاض نسبة الأمطار واستمرار البرودة مع تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية على الأنحاء كافة، وانحسار فرص سقوط الأمطار مع تبقي الفرصة قائمة لسقوطها خفيفة على عروس البحر الأبيض المتوسط مع تقدم النهار، وذلك بعد انتهاء نوة عيد الميلاد مع مساء أمس الاثنين، وهي التي بدأت يوم الخميس الماضي.

حالة الطقس اليوم في محافظة الإسكندرية

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس اليوم في محافظة الإسكندرية تشهد عودة الأجواء المستقرة، بعدما تكونت الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، وهي التي ينتج على إثرها تدني الرؤية الأفقية، لذا يرجي توخي الحيطة والحذر.

ويتبع حالة الطقس اليوم في محافظة الإسكندرية استمرار الأجواء الباردة على الأنحاء كافة ليلا وفي الصباح الباكر، وذلك استمرارا لدرجات الحرارة المنخفضة؛ إذ تسجل درجات الحرارة في الإسكندرية 19 العظمى و12 درجة مئوية للصغرى.

أمطار الإسكندرية اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك توقعات بأمطار في الإسكندرية خلال الأسبوع المقبل، بنسبة بين خفيفة إلى متوسطة.

ووفقا لـ«الأرصاد»، متوقع سقوط أمطار الإسكندرية اليوم، بدرجة خفيفة، بنسبة حدوث 30% تقريبا، مع نشاط رياح أحيانا.