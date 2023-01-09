حقيقة تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء في محافظة الإسكندرية.. يوم طبيعي

أكد الدكتور العربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، استمرار الامتحانات غدا بشكل طبيعي دون إخطار من محافظ الإسكندرية بتعطيل الدراسة غدا، لافتا إلى أن المديرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفرت سيارات شفط مياه بجوار المدارس لتسهيل حركة الطلاب.

حقيقة تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء في محافظة الإسكندرية

وأضاف «أبو زيد» في تصريحات لـ«الوطن»، حول حقيقة تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء في محافظة الإسكندرية، أن الامتحانات مستمرة نظراً لضيق الجدول الزمني للامتحانات، فهناك صعوبة في تعطيل الدراسة، وبالتالي سيحتاج الأمر إلى توزيع اليوم الامتحاني إلى يوم آخر.

وكشف مصدر في محافظة الإسكندرية حقيقة تعطيل الدراسة غدا الثلاثاء، قائلا لـ«الوطن»، إن طقس الإسكندرية شهد تحسنا مع صباح اليوم وتوقفت الأمطار، بالإضافة إلى أن تقرير هيئة الأرصاد الجوية يشير إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وبالتالي لن تؤثر على حركة الطلاب.

تعليمات مع امتحانات الإسكندرية غدا

وأوضح أن الامتحانات غدا الثلاثاء مستمرة في الإسكندرية، وتتم بشكل طبيعي دون تعطيل، مشيراً إلى أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.