عم عوض «طالب» عمره 50 عاما في أولى إعدادي بكفر الشيخ: أحلم بالجامعة

حلم قريب لـ «عم عوض سامي، الذي قرر أن يتسلح بسلاح العلم بالورقة والقلم ليؤدي امتحانات الصف الأول الإعدادي في محافظة كفر الشيخ، ليصبح هدفه الرئيسي تحصيل العلم، وضع أمام عينيه آمال وطموحات ليبذل قصار جهده لكي تتحقق أحلامه على المدى القريب، «العلم ليس به مستحيل لمن يرغب في شق طريقه ومستقبله لذلك عدت إليه وأنا عندي 50 عاما»، هكذا وصف عم عوض رحلته الجديدة.

بالعزيمة يتحقق النجاح

يقول عم «عوض» لـ«الوطن» إنه يشجع أي شخص في سنه أن يجتهد ويكمل تعليمه ودراسته كونه يدرس ضمن صفوف الصف الأول بالمرحلة الإعدادية بمركز كفر الشيخ، لأن العلم سلاح قوي يجب أن يتمسك به الإنسان ويكافح من أجله، مشيراً إلى أن قراره لاستكمال دراسته بعد انقطاع لسنوات كان قرارا صعبا ولكنه يعلم مدى النتائج الإيجابية له.

طريق العلم بين مؤيد ومعارض

وأشار إلى أنه عندما أقبل على تلك الخطوة لاستكمال دراسته وهو يدرس مع زملاء من عمر أبنائه كان قرارا نابعا من داخله، بالرغم أنه كان يقابله اعتراض من بعض الأشخاص المقربين له بالرفض ولكنه كان مصمما على استكمال دراسته كطالب بالصف الأول الإعدادي بكفر الشيخ وكله فخر، وأن طموحه أن يحصل على مؤهل عال، وسط تأييد من أصدقاء آخرين بما هو فيه الآن.