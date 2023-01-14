تقديم الرعاية الصحية لـ1679 حالة بقافلة جامعة طنطا في مركز سمنود

انطلقت قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية بنابوصير مركز سمنود بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء للمرضى بالمجان، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور محمد شعبان منسق اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومؤسسة صناع الخير.

الكشف على 1679 مواطنا

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على عدد 1679 حالة من خلال 15عيادة، حيث تم فحص 119 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و125 في عيادة الأطفال، و210 بالعظام، و115 جلدية، 134 باطنة، و63 مسالك بولية، و132 أنف وأذن، و87 جراحة عامة، و81 صدر، و27 نفسية وعصبية، 420 جراحة العيون، 31 قلب وأوعية دموية، 10 النساء، 25 تحاليل، 100 الأسنان.

وأضاف أنه جرى تحويل 74 حالة بواقع 4 جراحة المخ والأعصاب، 3 أطفال، 14 عظام، 6 جلدية، 4 باطنة، 8 المسالك البولية، 8 أنف وأذن وحنجرة، 13 جراحة عامة، 6 الصدر،4 نفسية وعصبية، 4 قلب وأوعية دموية.

محو أمية 90 مواطنا

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 90 مواطنا.