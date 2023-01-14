قناة الحياة تبرز إنشاء المركز الطبي بصان الحجر القبلية في الشرقية.. وفر 300 فرصة عمل

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «تواصل العمل لإنشاء المركز الطبي بقرية صان الحجر القبلية التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة»، إذ بلغت نسبة التنفيذ 80%، كما وفر أكثر من 300 فرصة عمل.

وذكر التقرير، أن المركز مقام على مساحة 2000 متر بارتفاع 3 طوابق، ويقدم الرعاية الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ويضم عيادات لكل التخصصات الطبية وصيدلية ومعامل تحاليل وسكن للأطباء والتمريض، كما أنّ 80 ألف نسمة بثلاث قرى و60 تابعا يستفيدون من المركز.