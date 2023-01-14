رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

قناة الحياة تبرز إنشاء المركز الطبي بصان الحجر القبلية في الشرقية.. وفر 300 فرصة عمل

كتب:

شريف سليمان
05:49 م | السبت 14 يناير 2023
المركز الطبي بقرية صان الحجر القبلية

المركز الطبي بقرية صان الحجر القبلية

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «تواصل العمل لإنشاء المركز الطبي بقرية صان الحجر القبلية التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة»، إذ بلغت نسبة التنفيذ 80%، كما وفر أكثر من 300 فرصة عمل.

وذكر التقرير، أن المركز مقام على مساحة 2000 متر بارتفاع 3 طوابق، ويقدم الرعاية الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ويضم عيادات لكل التخصصات الطبية وصيدلية ومعامل تحاليل وسكن للأطباء والتمريض، كما أنّ 80 ألف نسمة بثلاث قرى و60 تابعا يستفيدون من المركز.

اقرأ المزيد:

محافظ المنوفية يصدر قرارا بتخصيص مساحة 7 أفدنة بأشمون لإقامة مركز طبي

وزير الصحة يوجه بإعداد رسم هندسي ووظيفي وخطة زمنية لإنشاء مركز طبي

«أنت مصاب بسرطان عدواني».. رسالة مفزعة من مركز طبي لجميع عملائه

قناة الحياة تنشر فيديو لتواصل أعمال إنشاء مركز طبي بكفر الشيخ

قناة الحياة تعرض تقريرا عن مركز طبي قرية قصر هور بالمنيا: «التكلفة 35 مليون جنيه»
بقلم شريف سليمان