قناة الحياة تنشر فيديو لتواصل أعمال إنشاء مركز طبي بكفر الشيخ

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، مقطع فيديو جديدا، عن تواصل العمل لإنشاء مركز طبي قرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس شمال غرب محافظة كفر الشيخ.

وقال الدكتور إسلام جبر منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، إنه في محور التعليم، يتم العمل ضمن المشروع الرئاسي حياة كريمة، على 54 مشروعا في مركز مطوبس، بواقع إنشاء 26 مدرسة جديدة و38 مدرسة صيانة وتوسعات لاستيعاب كثافة الطلاب.

وأضاف جبر، خلال تصريحات سابقة مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة: «على مستوى الشباب والرياضة، فإننا نعمل في مطوبس على 15 مشروعا، سواء إنشاء جديد أو تطوير ملاعب لخدمة الشباب في القرى».