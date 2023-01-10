محافظ المنوفية يصدر قرارا بتخصيص مساحة 7 أفدنة بأشمون لإقامة مركز طبي

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، قرارا بشأن تخصيص قطعة أرض على مساحة 7 أفدنة بناحية مدينة أشمون، لإقامة وإنشاء مركز طبي متكامل، وإدارة طبية تخدم أهالي قرى مركز ومدينة أشمون والقرى المجاورة.

جاء ذلك بالتنسيق الكامل مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الزراعية، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تخصيص أرض في المنوفية لإقامة مركز طبي متكامل

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية ووزير الصحة خلال جولتهما الميدانية لتفقد عدد من المنشآت الصحية بالمحافظة، قد تفقدا قطعة الأرض الفضاء المقترحة لإقامة المركز الطبي عليها.

ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة البدء فى إعداد الرسومات الهندسية، ووضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع للارتقاء بالصالح العام.

وأكد محافظ المنوفية، أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بقطاع الصحة، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية الصحية وتطويرها، لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية، مشددا على دعمه الدائم والمستمر للمنظومة الصحية لتحسين جودة الخدمات الطبية للأهالي، والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، واتخاذ القرارات اللازمة كافة، وتوفير سبل الدعم والاحتياجات للنهوض بالقطاع الطبي.

لقاءات محافظ المنوفية اليومية بالمواطنين

على صعيد متصل، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، لرئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه لامانع من ترخيص عداية عند جسر المصرف ومنتصفه وذلك لخدمة خط الانحدار ومشروع الصرف الصحي لمنطقة رزقة بقرية طهواي، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وذلك استجابة لأهالي القرية.

كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة عدد من الشكاوى تنوعت بين شكوى مدير إدارة أحد مراكز الشباب بالمحافظة، يتضرر من إحالته إلى الشؤون القانونية للتحقيق معه في وجود مخالفات مالية وإدارية، وكذا شكوى عاملة برياض أطفال إحدى المدارس بشنوان تتضرر من تعنت مديرة المدرسة ضدها.