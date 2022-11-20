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قناة الحياة تعرض تقريرا عن مركز طبي قرية قصر هور بالمنيا: «التكلفة 35 مليون جنيه»

كتب:

شريف سليمان
05:49 م | الأحد 20 نوفمبر 2022
الحياة

الحياة

عرضت قناة الحياة، تقريرا تليفزيونيا، عن تواصل العمل لإنشاء أول مركز طبي في قرية قصر هور بمحافظة المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة.

ويقام المركز الطبي في قرية قصر هور بمحافظة المنيا، على مساحة 1295 متر مربع بارتفاع 3 طوابق، كما أن مركز طبي قرية قصر هور، يعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

المركز الطبي يخدم قرية قصر هور وتوابعها «تادرس والشيخ أبو علي وعرب قصر هور»، كما أن 30 ألف نسمة يستفيدون من مركز طبي قرية قصر هور، علاوة على ذلك، فإن العمل بالمركز، وفر 30 فرصة عمل يوميا، وتبلغ تكلفته 35 مليون جنيه.

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بقلم شريف سليمان