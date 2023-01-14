تعطل أسانسير مستشفى قويسنا لمدة 10 دقائق.. لا إصابات بين الركاب

شهدت مدينة قويسنا في محافظة المنوفية، تعطل مصعد المستشفى العام، وبداخله عدد من المواطنين، وعلى الفور جرى إخطار شرطة النجدة، وتواجد عدد من المسؤولين في المستشفى والإدارة الصحية، وانتقلت قوة أمنية ورجال الحماية المدنية إلى مكان الحادث.

تفاصيل تعطل مصعد مستشفى قويسنا

تعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود بلاغ إلى شرطة النجدة يفيد بتعطل أسانسير مستشفي قويسنا وبداخله 8 مواطنين، وعلى الفور انتقل إلى المكان عدد من القيادات الأمنية، وعلى رأسهم العميد محمد كوينه مأمور مركز الشرطة، وجرى استدعاء الحماية المدنية واستدعاء مسؤولي الصيانة لحل المشكلة حفاظا على سلامة المواطنين.

لا إصابات بين الركاب

ولمدة عشرة دقائق فقط استمر تعطل الأسانسير بالمواطنين، بعد تدخل رجال الصيانة وسحب المصعد إلى الطابق السفلي، فيما لم يحدث إصابات أو مشكلات للمواطنين المتواجدين في المصعد، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق التي باشرت التحقيق.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد كوينه مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بورود بلاغ بتعطل مصعد مستشفي قويسنا وبداخله مواطنين، حيث تم الانتقال إلي المكان واستدعاء الحماية المدنية ومسؤولي الصيانة وتم حل المشكلة، وجري تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.