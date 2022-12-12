مصرع موظف صدمه قطار في مركز قويسنا بالمنوفية

لقي موظف في إحدي الشركات الخاصة مصرعه، بعدما صدمه قطار «القاهرة- الإسكندرية» في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل الجثة إلى مستشفى قويسنا، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

قطار «القاهرة- الإسكندرية» يصدم موظفا

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز شرطة قويسنا، تبين أن المتوفى فني شاب يعمل في إحدي الشركات الخاصة، وصدمه قطار أثناء مروره من مكان غير مخصص للعبور أثناء توجهه لمكان عمله، وحُرر المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق، وإخطار أسرة الشاب المتوفى.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد كوينه مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع فني صدمه قطار أثناء المرور من مكان غير مخصص للعبور، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جعلت التحقيق، فيما يتم الإنتهاء من الإجراءات القانونية لإصدار تصريح الدفن.

مصرع عامل في حادث تصادم بقويسنا

وعلى صعيد متصل، لقي مساء أمس، شاب مصرعه في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية في مركز قويسنا، ولقي مصرعه في الحال، وجرى نقله إلى مستشفى قويسنا العام، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثة، وشُيع الجثمان من مسقط رأسه بمركز تلا في محافظة المنوفية.