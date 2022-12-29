وفاة جراح بمستشفى قويسنا في المنوفية أثناء الاستعداد لإجراء عملية لمريض

حالة من الحزن سيطرت على الأطقم الطبية في محافظة المنوفية، بعد وفاة الدكتور وسيم نسيم، رئيس قسم الجراحة العامة الأسبق في مستشفى قويسنا المركزي، أثناء التحضير لإجراء عملية جراحية.

وتداول العشرات من العاملين في المستشفى، خبر وفاة الطبيب، مؤكدين أنه كان محبوبا من الجميع، ووفاته كان صدمة؛ لأنه كان يستعد لإجراء عملية جراحية لأحد المرضي.

مستشفى قويسنا ينعى الدكتور وسيم نسيم

ونعى مستشفي قويسنا المركزي، الدكتور وسيم نسيم، الذي توفي في أثناء عمله، في بيان له، جاء فيه: «شهيد الواجب.. تنعى أسرة مستشفي قويسنا المركزي بخالص الحزن الأستاذ الدكتور وسيم سمير نسيم، رئيس قسم الجراحة الأسبق، الذي وافته المنية منذ دقائق، وهو يؤدي عمله بمستشفى قويسنا المركزي، وتجهيزه لحالة طوارئ بالمستشفى».

وأضاف بيان مستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية: «خالص عزائنا لأسرة الفقيد، وشقيقه الدكتور وجدي سمير نسيم، رئيس قسم الأطفال بالمستشفى».

حزن بين الأطقم الطبية وأهالي مركز قويسنا

وتداول أهالي محافظة المنوفية خبر وفاة الطبيب أثناء العمل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال الدكتور سعد مزروع، استشاري الجراحة: «باسمي وباسم قسم الجراحة بمستشفى قويسنا وجميع العاملين به، نعزي أنفسنا في وفاة الزميل الفاضل الخلوق الدكتور وسيم سمير نسيم، استشاري الجراحة العامة بالمستشفى.. خالص العزاء للأسرة الكريمة».

وقال طارق منسي، أحد أبناء مركز قويسنا: «خالص العزاء لأسرة دكتور وسيم سمير نسيم، صديق الطفولة، وزميل الدراسة، والجار العزيز».