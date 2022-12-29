تشييع جثمان رئيس قسم جراحة مستشفى قويسنا.. توفى أثناء إجراء عملية لمريض

شهدت قرية «ابنهس» في محافظة المنوفية أداء قداس الجنازة على الدكتور وسيم نسيم، رئيس قسم الجراحة بمستشفى قويسنا المركزي، والذي توفى أثناء أداء عمله وتجهيزه لإجراء عمليه جراحية لأحد المرضى في المستشفى، وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي الذين أشادوا بحسن خلقه ومعاملته لأصدقائه والمرضى.

وداع حزين لطبيب المنوفية

وشارك في وداع الدكتور وسيم نسيم في قداس الجنازة التي أقيمت قبل قليل، أقاربه وأهل قريته والعاملون في مستشفى قويسنا المركزي وبعض العاملين في مديرية الصحة.

نقابة الاطباء تنعي طبيب المنوفية

ونعت نقابة الأطباء شهيد الواجب الدكتور وسيم نسيم، والذي توفاه الله أثناء استعداده لإجراء جراحة عاجلة لمصاب بطوارئ قويسنا المركزي.

كما نعت مستشفى قويسنا المركزي الدكتور وسيم نسبم المتوفى أثناء عمله، في بيان لها.