«السياحة» تجهز برنامجا لـ إيلون ماسك لزيارة مصر بعد تدوينة إعجابه بالفراعنة

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، عن أنّ عمرو القاضي رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، سيوجه دعوة رسمية لرجل الأعمال الشهير إيلون ماسك والمجموعة المرافقة له لزيارة مصر، خلال الفترة القليلة المقبلة، أو في الموعد الذي يتوافق مع ظروف عمله، لافتًا إلى أنّ ترتيبات زيارة ماسك لمصر ليست مقتصرة على وزارة السياحة، فقط بل سيُشارك بها العديد من الجهات الحكومية.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ هيئة تنشيط السياحة تعد حاليًا برنامجًا سياحيًا لـ إيلون ماسك، عند زيارته لمصر يشمل أهم الأماكن الأثرية والثقافية والترفيهية التي تملكها مصر، لافتا إلى أنّ زيارة ماسك للقاهرة مهمة جدا، وتعتبر فرصة كبيرة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، لكثرة متابعي أخبار إيلون ماسك وتأثيره الكبير عالميا.

زيارة المشاهير لمصر

وتابع المصدر، بأنّ زيارة إيلون ماسك تأتي في إطار خطة عمل وزارة السياحة والآثار بدعوة المشاهير والشخصيات العالمية المؤثرة لزيارة مصر، فضلًا عما تمثله تلك الزيارة من تأثيرات إيجابية في تغيير الصورة الذهنية لمصر وزيادة الحركة السياحية الوافدة لها من مختلف دول العالم، لا سيما أنّ ماسك من عشاق الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح المصدر، أنّ وزارة السياحة والآثار وضعت اسم إيلون ماسك في قائمة الشخصيات العالمية، التي سيتم توجيه الدعوة إليها لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، فور تحديد موعد افتتاحه.

يشار إلى أنّ رجل الأعمال الأمريكي ومالك موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إيلون ماسك، «له العديد من التدوينات التي يبدي فيها إعجابه الشديد بالحضارة المصرية القديمة».