هيئة تنشيط السياحة: زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة 2022

قال عمرو القاضي، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2022 كان مرضيًا، مشيرًا إلى أن تلك المعدلات كانت أعلى من نظيرتها خلال عام 2021 من حيث عدد السياح والليالي السياحية المحققة وعدد الدول المصدرة للسياح إلى مصر ومتوسط الإنفاق اليومي للسائح.

زيادة الحركة السياحية الوافد في 2022

وأضاف عمرو القاضي لـ«الوطن» أن العام الماضي شهد زيادة مطردة في معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى كل من الأقصر وأسوان والقاهرة والجيزة وهي المدن التي تمتلك نمط السياحة الأثرية والثقافية، وذلك جنبا إلى جنب مع ارتفاع معدلات الحركة الوافدة إلى المدن السياحية الموجودة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء وبخاصة شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وهي المدن التي تمتلك نمط السياحة الشاطئية والترفيهية.

دور الحملات الترويجية لمصر في الخارج

وأشار إلى أن الحملات الترويجية التي أطلقتها هيئة تنشيط السياحة خلال العام الماضي، فضلا عن المشاركة في العديد من المعارض السياحية الدولية والإقليمية التي أقيمت خلال عام 2022 كانت أحد الأسباب الرئيسية في زيادة الحركة السياحية التي إستقبلتها مصر خلال العام المنصرم .

وتابع: «الهيئة أطلقت خلال العام الماضي العديد من الحملات الترويجية ما بين حملات مباشرة وتكتيكية في معظم دول العالم ساهمت بشكل كبير في تحسن الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري لدي السياح الأجانب ما أدى إلى زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم».

تعدد الدول المصدرة للسياح لمصر في 2022

وأوضح رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة أن السمة المميزة في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2022 أنها أتت من دول متعددة وليس من دولة واحد وهو ما يدل على تعدد الأنماط السياحية التي تملكها مصر وأن المقصد السياحي المصري يمتلك كافة الإمكانات التي تؤهلة لجذب أكبر عدد من السياح من مختلف دول العالم.