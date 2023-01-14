«سياحة النواب»: توجيه دعوة لإيلون ماسك لزيارة مصر

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إنها تابعت اليوم، مع عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، آليات استغلال تغريدة إيلون ماسك، عن الحضارة المصرية، في الترويج للسياحة المصرية.

دعوة رسمية لإيلون ماسك

وأكدت نورا علي، أن رئيس الهيئة أوضح أنه سيتم غدًا توجيه دعوة رسمية لـ إيلون ماسك لزيارة مصر، والتعرف عن قرب على حضارتها ومعالمها التاريخية، على أن يحدد هو الموعد المناسب للزيارة.

وأشارت إلى أن الهيئة تولي هذا الملف اهتمامًا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في الترويج للسياحة المصرية.

إيلون ماسك يعلن انبهاره بالحضارة المصرية

وكان «ماسك» أعرب عن إعجابه الشديد وانبهاره بالحضارة المصرية القديمة، إذ غرد قائلًا: «مصر القديمة كانت متوهجة».