معلومات عن معبد دندرة بعد تغريدة «إيلون ماسك».. تحفة معمارية وطاقة إيجابية

اهتمام عالمي ومحلي حظي بهما معبد دندرة في محافظة قنا، بعد تغريدة إيلون ماسك، مالك موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، والتي تحدث فيها عن أن «مصر القديمة كانت متوهجة»، وأن معبد دندرة مصدر طاقة إيجابية، ما دفع كثيرين إلى البحث عن المعابد المصرية القديمة.

معبد دندرة.. مصدر طاقة إيجابية

يقول الدكتور عبدالحكيم الصغير، مدير معبد دندرة لـ«الوطن»، إن معبد الإله حتحور من أجمل المعابد في مصر، ويأتيه السائحون من كل مكان لزيارته ولمعرفتهم بقيمته الأثرية بكل أركانه.

وأضاف، أن السائحين من كل دول العالم الذين يزورون المعبد يجلسون في غرف قريبة من قدس الأقداس لمدد قليلة، لتفريغ الطاقة السلبية واستمداد طاقة الإيجابية، مشيرا إلى أن اهتمام إيلون ماسك ليس غريبا على اهتمام المشاهير بمعبد دندرة، إذ يزوره سنويا عشرات الآلاف من السائحين من مختلف الجنسيات، ومن بينهم شخصيات عالمية.

معبد دندرة تحفة معمارية

وقال، إن معبد دندرة تحفة معمارية من الحجر، ومثال فريد في الفنون، وكتاب شامل للفكر المصري القديم، وبني في العصر اليوناني الروماني على يد الملك بطليموس الثالث من الحجر الرملي.

وتابع «الصغير»، بأن أسوار المعبد وأعمدته وكل ركن فيه شاهد على تاريخ طويل في حياة القدماء المصريين، ويُطلق عليه معبد الإله حتحور إله الحب والجمال والسعادة عند القدماء المصريين، كما أنه ضمن مجموعة من المعابد التي تتعامد الشمس عليها، وتحديدا على مقصورة الامبراطور «أغسطس» بقدس الأقداس.