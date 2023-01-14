قبل الإعلان عنه رسميا.. تعرف على تفاصيل كشف سقارة الأثري

أعلن الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، عن كشف أثري جديد يرفع النقاب عنه في السادس والعشرين من يناير الجاري بمنطقة آثار سقارة، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيله في مؤتمر صحفي عالمي بمنطقة الكشف بسقارة.

تفاصيل الكشف الأثري.. توابيت وتماثيل

«الوطن» تنفرد بنشر تفاصيل الكشف الأثري الذي بدأ الفريق العلمي المشترك للمجلس الأعلى للآثار ومركز الدكتور زاهي حواس للآثار بمكتبة الإسكندرية العمل فيه منذ أكثر من عام، وبحسب مصادر بالمنطقة الأثرية فإن الكشف يضم مجموعة من التوابيت المتفردة التي عثر عليها داخل إحدى الأبيار التي يتجاوز عمقها الـ26 مترا التي يعتقد أن يد اللصوص لم تصل لها من قبل لذا فهي محتفظة بنقوشها التي تضم نصوصا من كتاب الموتى وبعضها محتفظ بكامل ألوانه، كما عُثر بجوار تلك التوابيت على مجموعة من اللقى الأثرية المتفرد منها مجموعة من التماثيل على هيئة المعبودات أو الآلهة مثل الإله أوزير وبتاح سوكر أوزير وهو المعبود الذي يعتبر المعبود المقدس بمنطقة سقارة ومنه استمد اسم المنطقة.

أوانٍ كانوبية

كما عثر في الكشف على مجموعة كبيرة من الأواني الفخارية والأواني الكانوبية التي كانت تستخدم في حفظ أحشاء المومياوات والتي تم العثور عليها داخل مجموعة من أبيار الدفن.

وأكد المصدر أن الكشف الجديد سيعيد كتابة تاريخ منطقة سقارة الأثرية، حيث يعتقد أن هذا الكشف يعود لنحو ثلاثة آلاف عام على عكس الاكتشافات الأخرى التي يعود أغلبها للعصر المتأخر.