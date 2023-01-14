سبب اختيار «السياحة» يوم 14 يناير للاحتفال بعيد الأثريين.. خبير يوضح

تحتفل وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار اليوم، بعيد الآثاريين، الذي يوافق 14 يناير من كل عام ويتساءل البعض عن سبب اختيار يوم 14 يناير تحديدا ليكون عيدًا للأثريين.

لماذا الاحتفال بعيد للأثريين؟

قال الباحث الأثري محمد البرديني، إن الاحتفال بهذا اليوم يعود إلى عام 1953، هو التاريخ الذى تولى فيه المصري مصطفى عامر رئاسة مصلحة الآثار المصرية كما كانت تسمى حينها، وبسببه اعتبر هذا اليوم عيدًا للآثاريين لأن مصطفى عامر كان أول مصري يتولى هذا المنصب بعد أن ظل لسنوات طويلة قاصرًا على علماء المصريات الأجانب.

وتابع «البرديني»، في تصريحات صحفية اليوم، إن الاحتفال بهذا اليوم ترسيخًا لمفهوم الانتماء لأرض مصر ،حيث ساهم الكثير من الآثاريين المصريين فى الكشف والتنقيب عن الآثار وترجمة الكتب والبرديات الخاصة بمصر وحضارتها من الذين ساهموا فى نشر هذا العلم ومنهم أسماء شكلت علامة فارقة في التاريخ ومنهم رفاعة الطهطاوي، وهو واحدًا من صناع النهضة في مصر الحديثة وصاحب التأثير الأكبر في سيرة التفكير العلمي في مصر الحديثة، حيث عمل على تجميع الآثار لتعرض بالقاهرة بأمر من محمد علي باشا واختار موقعًا لإقامة متحف مقابل لمدرسة الألسن بالأزبكية، يعتبر الطهطاوي أول من أنشأ متحفًا للآثار في تاريخ مصر الحديث.

احتفالية عيد الأثريين

وعن مظاهر الاحتفال، قال «البرديني» إن وزارة السياحة والآثار تحتفل بعدة فعاليات منها تکریم عدد من العاملين بالوزارة لما قاموا به من أعمال فى مجال الآثار الإعلان عن إنجازات الوزارة.