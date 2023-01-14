«الوزراء»: إنشاء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية و400 بيت بدوي بمدينة رفح الجديدة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم في شمال سيناء، رفقة 7 وزراء، في غاية الأهمية، وذلك لمتابعة مشروعات التنمية في المحافظة، مشيرا إلى أن عمليات التنمية داخل الدولة تسير جنبًا إلى جنب مع مكافحة الإرهاب.

مشروعات التنمية لم تتوقف

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن زيارة رئيس الوزراء، اليوم للعريش رسالة مهمة بأن الحياة تسير بشكل طبيعي في محافظة شمال سيناء، لافتا إلى أن مشروعات التنمية لم تتوقف يوما داخل سيناء.

وأشار إلى أن مشروعات التنمية تتم في كل ربوع مصر وليس شمال سيناء فقط، لافتا إلى أنه جرى التغلب على مشكلة الكهرباء في محافظة سيناء، منوها بأن الكهرباء المنتجة بشمال سيناء تصل إلى 700 ميجاوات، بالإضافة إلى العمل على إنشاء محطات تحلية للمياه بشمال سيناء.

توافر كل الخدمات في شمال سيناء

وأوضح أن مدينة رفح الجديدة ستتيح أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 400 بيت بدوي، بالإضافة إلى توفير كل الخدمات التي يحتاجها المواطنون على الأرض، كما أن المرحلة الأولى من المدينة تشمل إنشاء 4500 وحدة سكنية.

وأردف أنه جرى الانتهاء من إنشاء 1400 وحدة سكنية، موضحا أنه جار إنهاء المرحلة الأولى من إنشاء الوحدات، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات خدمية وصحية وتعليمية وإنشاء الجامعات الجديدة.

وشدد على انتظام العملية التعليمية في المدراس والجامعات، بعد مجابهة الإرهاب، لافتا إلى أن شمال سيناء أصبح بها 5 جامعات، مؤكدا أن الدولة تولي اهتمام كبيرا بعملية التعليم.

وشدد على أهمية إنشاء ميناء العريش، لافتا إلى أنه يمثل توسعا ضخما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ يعد الميناء المنفذ الوحيد على شمال البحر المتوسط، حيث كانت مساحته 50 فدانا، ووجه الرئيس السيسي بإضافة 540 فدانا إضافية والعمل جار على الطاقة القصوى للميناء وزيادة أطوال الأرصفة بـ 2.5 كيلو وهو مهم لشبه جزيرة سيناء على البحر المتوسط.

ونوه بأن الرئيس السيسي، وجه بدعم المزارعين وتشجيعهم على توريد القمح في الموسم الجديد، مشيرا إلى أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا بأهمية الدعم للفلاح وإقرار حزمة إضافية له بشأن توريد محصول القمح، موضحا «إردب القمح هيزيد عن ألف جنيه ومجلس الوزراء هيناقش هذا الأمر في اجتماعه المقبل وإقرار ما وجه به الرئيس السيسي بإضافة حافز جديد للتوريد من أجل مساعدة الفلاحين نظرا للظروف الاقتصادية الحالية ورسالة من الدولة بأنها تشجع وتدعم الفلاح المصري».