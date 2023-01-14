«تموين القاهرة» لقناة الحياة: الشراء بكميات كبيرة من معارض أهلا رمضان سلوك خاطئ

قال اللواء عبدالنعيم حامد، مدير مديرية التموين بمحافظة القاهرة، إن معارض «أهلا رمضان» التي جرى إنشاؤها مع بداية العام الجاري، يتوافر فيها كل السلع الغذائية، مشيرا إلى أن هناك سلوكيات خاطئة يقوم بها المواطنون وتتمثل في شراء كميات كبيرة من المنتجات وهذا أمر خاطئ.

حامد: دفعنا بأكثر من 1200 كيلو من اللحوم

وأضاف «حامد»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المخزون الاستراتيجي الموجود في المعارض المقامة حاليا يكفي للجميع، إذ أنه بالنسبة لمعرض الغرفة التجحارية بالقاهرة والموجود في ميدان باب الشعرية جرى فيه طرح 5 أطنان من الأرز والسكر والزيت، وأكثر من 1200 كيلو من اللحوم.

كميات كبيرة من المنتجات الغذائية

واستطرد: «المعارض كلها فيها كميات كبرى من المنتجات الغذائية، وأي مواطن يقدر يحصل عليها، والمنافذ موزعة على مستوى الجمهورية، وده وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وقد تستمر تلك المعارض حتى بعد انتهاء شهر رمضان المبارك».