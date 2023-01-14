افتتاح معرض «أهلا رمضان» في استاد المنصورة بتخفيضات تتجاوز 30% غدا

قال المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، إن افتتاح معرض أهلا رمضان 2023 للسلع الغذائية الأساسية سيتم غدا الأحدم وذلك في استاد المنصورة الرياضي، والذي تنظمه الغرفة التجارية بالدقهلية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، ليشمل كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتخطى الـ30%، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة

وأضاف« رعب»، في بيان صحفي، أن المعرض يأتي تنفيذا لتوجيهات المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بتبكير معارض أهلًا رمضان 2023 بالمحافظات لتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار منخفضة تقل عن السوق، وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بالكميات الكافية بأسعار مخفضة تخفيفا عن المواطنين.

نسبة التخفيضات تتخطى 30% في بعض السلع

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، أن نسبة التخفيضات قد تتخطى 30% في بعض السلع، لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الاستهلاكية بالكميات الكافية لتلبية الاحتياجات الجماهيرية.

وأوضح أن المعرض سيتسمر حتى شهر رمضان المبارك، وذلك من أجل ضمان توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدا توافر كافة السلع التي يحتاج إليها البيت المصري داخل المعرض.