افتتاح منافذ معارض «أهلا رمضان» بسوهاج.. تخفيضات تصل حتى 35%

افتتحت اليوم مديرية التموين بمحافظة سوهاج منافذ معارض «أهلا رمضان»، الثابتة بمدينة سوهاج والقرى التابعة بتخفيضات تصل حتى 35%، وفقا لتصريح المهندس محمد إبراهيم وكيل مديرية التموين بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، مؤكدا أن تلك المعارض والمنافذ من أجل توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين .

78 منفذ لـ أهلا رمضان بسوهاج

أوضح «إبراهيم»، أن المديرية تعاقدت مع عدة جهات أخرى لتوفير منافذ أكثر لسلع أهلا رمضان منها الغرفة التجارية والشركة المصرية ومنافذ وسيارات المحافظة ومبادرة «أمان» و«كلنا واحد»، حيث وصلت المنافذ الثابتة والمتحركة إلى 78 منفذ بمحافظة سوهاج، فضلا عن طلبات المواطنين بالوحدات المحلية لتوفير منفذ أو سيارة ، حتى غطت منافذ «أهلا رمضان»، كل مراكز ومدن سوهاج.

تخفيضات تصل حتى 35%

وأضاف «إبراهيم»، أن العديد من الشركات تعاقدت مع المديرية لعرض منتجاتها بمنافذ أهلا رمضان الثابتة والمتحركة بتخفيضات تصل إلى 35% بما يصل حتى 50 جنيها بالسلعة عن مثيلتها خارج المعرض.

بينما يتم تسعير الخضر والفاكهة واللحوم والدجاج والبيض وفقا للبورصة اليومية، مع إضافة سعر النقل من محل الإنتاج ومن سوق العبور بالقاهرة للخضر والفاكهة.