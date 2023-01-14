قناة «الحياة» تنشر فيديو لأحد معارض «أهلا رمضان»

نشرت قناة «الحياة»، مقطع فيديو، لأسعار عدد من المنتجات في معارض «أهلا رمضان»، ومن بينها سعر كيلو الحليب الذي سجل 16 جنيها.

معارض أهلا رمضان

من جانبه، قال اللواء عبدالنعيم حامد، مدير مديرية التموين بمحافظة القاهرة، إنه جرى البدء في معارض أهلا رمضان اعتبارا من 1 يناير 2023، وقد تم في نطاق كل قطاعات محافظة القاهرة والأحياء بإنشاء 6 منافذ حملت اسم «المواطن أولا» بالاتفاق بين غرفة تجارة القاهرة والمحافظ ووزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج.