«تموين القاهرة» لـ قناة الحياة: كل السلع الاستراتيجية متاحة في معارض «أهلا رمضان»

قال اللواء عبدالنعيم حامد، مدير مديرية التموين بمحافظة القاهرة، إنه تم البدء في معارض أهلا رمضان اعتبارا من 1 يناير 2023 في نطاق كل قطاعات محافظة القاهرة والأحياء، بإنشاء 6 منافذ حملت اسم «المواطن أولا» بالاتفاق بين غرفة تجارة القاهرة والمحافظ ووزارة التموين.

«حامد»: المعارض بها كل السلع الاستراتيجية

وأضاف «حامد»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المعارض يتم فيها عرض كل السلع الاستراتيجية كالسكر والزيت والأرز وباقي المنتجات، وكذا اللحوم والداوجن والأسماك والخضراوات والفاكهة في جميع نطاق المحافظة.

«حامد»: أسعار المنتجات في المعارض المقامة هي أسعار شبه مدعمة

واستطرد: «أسعار المنتجات في المعارض المقامة هي أسعار شبه مدعمة من قبل الغرفة التجارية بالقاهرة ووزارة التموين، وبالنسبة للخضار والفاكهة يتم بيعهما بأسعار شبة الجملة وأسعار سوق العبور الموجودة داخل محافظة القاهرة، وفيه إقبال كبير من المواطنين على المعارض».