«الوزراء»: المشروعات التنموية متعددة ومتنوعة بشمال سيناء

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن محافظة شمال سيناء بها تنوع كبير في الملفات الخاصة بها، وهذا الأمر من المميزات الكبرى التي تتمتع بها المحافظة حتى بالمقارنة مع جنوب سيناء، التي تعد مقصدا سياحيا عالميا، ودائما ما ينظر إليها الجميع كذلك، لكن المشروعات التنموية متنوعة ومتعددة بشكل أكبر في محافظة شمال سيناء.

سعد: التنمية تسير جنبا إلى جنب مع مكافحة الإرهاب

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد منذ أكثر من 6 سنوات أنه يجب أن تسير آلية التنمية جنبا إلى جنب مع مكافحة الإرهاب، ويجب ألا نتوقف عن التنمية انتظارا لتطهير سيناء من الإرهاب.

سعد: المشروعات في شمال سيناء موجودة ونفذت بالفعل

واستطرد: «لما الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، راح النهاردة وجد المشروعات نفذت بالفعل، ولو كنا هنبدأ نعمل المشروعات التنموية بعد دحر الإرهاب كنا هنحتاج 7 سنوات قادمة للانتهاء من تلك المشروعات، وكانت التكلفة هتبقى مضاعفة».