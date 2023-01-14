متحدث «الوزراء»: زيارة مدبولي لشمال سيناء رسالة بأن الحياة عادت لطبيعتها

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى شمال سيناء، هي رسالة لا تقبل الشك في أن الحياة الطبيعية عادت من جديد إلى محافظة شمال سيناء، وأن الجهود الكبيرة التي قام بها أبطال القوات المسلحة والمدنيون على مدار السنوات السابقة قد آتت أكلها وثمارها، حتى باتت المحافظة تتمتع بالأمن.

سعد: مدينة رفح الجديدة تبعد عن العريش بـ45 كيلو مترا

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الطلبة قد عادوا هم أيضا إلى جامعاتهم ومدارسهم بعدما كانت العملية التعليمية غير منتظمة، كما أن كل جهود التنمية التي تسير في مدينة جديدة تبنى حاليا وهي مدينة رفح الجديدة، والتي تبعد فقط 45 كيلو مترا من مدينة العريش على غرار المدن الجديدة التي يجرى بناؤها في الدلتا.

سعد: الدولة تستهدف زيادة الرقعة العمرانية

واستطرد: «ده بيأكد أن الدولة بتستهدف زيادة الرقعة العمرانية في شمال سيناء، وأيضا هناك مشروعات صيانة سيتم إنشاؤها في المحافظة خلال الفترة المقبلة، علشان كده كان فيه اهتمام بالبنية التحتية وزيادة الطاقة الكهربائية الموجودة في المحافظة، والتي تضاعفت 10 مرات بالمقارنة بالسنوات السابقة».