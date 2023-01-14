متحدث «الوزراء» لقناة الحياة: سنعبر الظرف الاقتصادي الحالي بقراراتنا الناجحة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد تحدث اليوم، خلال زيارته إلى شمال سيناء وأكد أن مصر تمر بظرف اقتصادي صعب والجميع يعلم ذلك، لكن هناك إجراءات وقرارات تتخذ بالفعل على الأرض ستنجح أن تعبر بنا تلك الأزمة.

سعد: القرارات الاقتصادية الأخيرة سيكون فيها صعوبة

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن رئيس مجلس الوزراء أشار لقرارات البنك المركزي الأخيرة، وهي قرارات تستهدف تصحيح السياسة النقدية ووضعها على الطريق الصحيح، «زيها زي القرارات الاقتصادية الأخيرة هيكون فيه صعوبة».

سعد: القرارات التي صدرت من البنك المركزي جريئة

واستطرد: «القرارات الجريئة من قبل البنك المركزي والتي أخافت الكثيرين هي نفسها التي شجعت دخول دولارات واستثمارات بالأوراق المالية المصرية، عندما وجد المستثمرون بأن الدولة المصرية ملتزمة بالفعل بتطبيق سياسة سعر صرف مرن، والسعر نزل للدولار في البنوك المصرية».