المشدد 10 سنوات لمتهمين في تجارة الشابو بالمحلة

قضت محكمة جنايات المحلة، الدائرة الثالثة، معاقبة 2 بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة تصنيع مخدر الشابو داخل شقة سكنية في المحلة.

عقدت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، وبحضور المتهمين، والمحامين، وأصدرت قرار بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل متهم لإدارتهما مصنعا لتصنيع مخدر الشابو داخل شقة سكنية بمنطقة منشية البكري ثان المحلة.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية قد وجهت ضربة أمنية موجعة لتجار المواد المخدرة، بعدما داهمت شقة سكنية بمنطقة منشية البكري بعد ورود معلومات عن قيام خارجين عن القانون بتجهيزها وإدارتها لتصنيع المواد المخدرة، وخاصة مخدر الشابو وترويجه على عملائهم.

وجرى إعداد حملة أمنية مكبرة استهدفت الشقة، وضبط المتهمين وعثر بداخلها على كميات كبيرة من المواد المستخدمة في التصنيع، وكمية كبيرة من مخدر الشابو معدة للبيع.

التحفظ على المضبوطات

وجرى التحفظ على المضبوطات، وفرض حراسة أمنية على الشقة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية واحالتهم للمحاكمة الجنائية، التي تداولت القضية واصدرت حكمها المتقدم.