اليوم.. جنايات المحلة تنظر محاكمة عصابة «الابتزاز الإلكتروني»

تنظر محكمة جنايات المحلة في الدائرة الثالثة بمحافظة الغربية، اليوم، محاكمة عصابة الابتزاز والسطو الإلكتروني والاتجار بالبشر بعدد من الأسر والعائلات، عبر مواقع السوشيال ميديا.

تفاصيل الاتهامات

وكان المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، المستشار عماد سالم، قد وجه رئيس نيابة أول المحلة بإحالة شاب وفتاة متهمين بتكوين تشكيل عصابي للسطو الإلكتروني والإتجار بالبشر، إلى محكمة جنايات المحلة، وذلك من خلال نشر صور الحياة الخاصة وفبركتها للأسر وعائلات، بقصد التربح والابتزاز مادياً، كما شدد المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية، على فريق النيابة العامة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط الجناة الهاربين، ومحاسبتهم جنائيا.

جهات التحقيق تكشف فضائح التشهير والابتزاز للأسر والعائلات بالمحلة

كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال أسر وعائلات من ضحايا التشكيل العصابي، في البلاغ الذي يحمل رقم 11626 جنايات قسم أول المحلة لسنة 2021، والتي كشفت عن وقوعهم تحت طائلة الابتزاز والجرائم الإلكترونية، بقصد تجارة البشر، ونشر صورهم في أوضاع فاضحة مفبركة.

وأفادت المصادر أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن شروع المتهمين في استخدام برامج ممولة، تدعم تقنية التجسس والهاكرز لاختراق حسابات ضحاياهم، ونشر صورهم على صفحات ومواقع إباحية، بقصد التشهير والابتزاز المادي والعيني، وهو ما ثبت عبر تقارير خبراء في الجرائم الإلكترونية.

جهود أمنية لضبط المتهمين وإحالتهم للجنايات لردعهم قانونيا

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من المقدم خالد عمار، مأمور قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من أسرتين تعرضا للسطو الإلكتروني والهاكرز من جانب فتاة تُدعى «داليا ق.»، 25 سنة، مقيمة بقرية «ميت حبيب»، في نطاق مركز سمنود، وشاب آخر يُدعى «محمود م.»،31 سنة، مقيم بشارع «شكري القواتلي»، بدائرة قسم أول المحلة، وكلاهما هاربين، تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبطهما.

وأفادت البلاغات عن تعرض أصحابها للسطو والابتزاز على أيدي المتهمين، عبر صفحاتهم الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقيهم رسائل من أشخاص مجهولين بابتزازهم بطرق غير مشروعة، وتهديدهم بنشر صورهم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، قاده اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية بالغربية، لسرعة ضبط الجناة الهاربين وتسليمهم للعدالة، والانتقال إلى موقع البلاغات المقدمة ضد التشكيل العصابي الذي يقوده شاب وفتاة.

فرق بحث جنائي لمطاردة الجناة

وكشفت التحريات الأمنية، التي أجراها الرائد معاذ الحسيني، رئيس مباحث قسم أول المحلة، عن هروب الشاب والفتاة من محال إقامتهما إلى أماكن مجهولة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .