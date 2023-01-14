اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «أرض الفيروز» تحصد ثمار الاستقرار

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«مدبولى» و7 وزراء يتفقدون الانطلاقة التنموية فى مدن شمال سيناء

«أرض الفيروز» تحصد ثمار الاستقرار

رئيس الوزراء: شاهدنا أثار العمليات الإرهابية

والوضع حاليا يدعو للفخر

ننفذ تنمية حقيقية والمشروعات فى كل شبر

ننشئ «رفح الجديدة» لخدمة جميع المصريين

الرئيس وجّه بتحويل العريش لميناء دولى على أعلى مستوى.. وسيفتتح محطة تحلية لخدمة 1.5 مليون مواطن

تطوير مستشفى العريش لرفع جودة الخدمة الصحية المقدمة لأهالينا

نواب: بدأت معركة التنمية والبناء.. وزيارة «مدبولى» رسالة طمأنة للعالم

مبادرة جديدة لتمويل القطاعات الصناعية والزراعية بفائدة مخفّضة تدخل حيز التنفيذ

«السيسى» يوجّه باستمرار صندوق «تحيا مصر» فى دعم التنمية والحماية الاجتماعية

الرئيس: مواصلة جهود تنفيذ المخطط العام لتحقيق التنمية الشاملة فى شبه جزيرة سيناء

«الحوار الوطنى» يختتم الجلسات التحضيرية ويستعد لتحديد المشاركين

«تنسيقية الشباب» حالة فريدة فى العمل السياسى

كتاب يوثّق تجربتها: ساهمت فى إثراء الحياة السياسية بعد سنوات من عزوف الشباب عنها

«عمر»: أصبحت ركيزة التوافق بين مختلف القوى حول قضايا الوطن خلال 4 سنوات

ستصبح قادرة على التكيّف والاستمرار لفترة طويلة من الزمن رغم تغيّر الأجيال وبنفس الأداء

«يا عروسة النيل يا حتّة من السما»

«الوطن» تحتفى بالعيد القومى لأسوان.. وترصد مشروعات التنمية على أرضها خلال 3 سنوات: آخرها «كيما 2»

المحافظ: المدينة متحف مفتوح.. و«حياة كريمة» تصل لـ5 مراكز.. وبرلمانيون: مواردها تؤهلها لمشروعات استثمارية

أبناؤها نجوم فى كل المجالات.. أبرزهم «العقاد والأسوانى ومنيب ومنير وشيكابالا والعطوانى وبرّين»

طبيعة خلابة ومناطق سياحية تجذب المصريين والأجانب

و«السيجا».. «تسالى الأجداد والخسران والكسبان فرحان»

مشاكل القطبين قبل مواجهتى الكأس

الأهلى فى ورطة دفاعية قبل لقاء سموحة.. وثلاثى جديد ينضم إلى قائمة الراحلين عن الفريق الزمالك يفتقد جهود 3 لاعبين فى مواجهة بيراميدز.. وإمام عاشور يتقبل عقوبة رئيس النادى 20 هدفاً وحالة طرد

حصاد الجولة الثالثة عشرة للدورى.. و«طولان» أحدث ضحايا الرحيل

الصفحة الثانية

ساهمت فى إثراء الحياة السياسية بعد سنوات من عزوف الشباب عنها

كتاب يوثق تجربة «تنسيقية الشباب»:

حالة فريدة فى العمل السياسى

«التنسيقية».. ركيزة التوافق بين مختلف القوى حول قضايا الوطن

«عمر»: الكتاب يوضح دورها فى التفاعل مع مجريات الأحداث ونجاحها وازدياد دورها وتأثيرها .. وأداؤها يبشر بمستقبل سياسى لهذا الكيان.. وستصبح قادرة على التكيف والاستمرار لفترة طويلة من الزمن رغم تغير الأجيال وبنفس الأداء.. ونجاحاتها حققت حالة من التناغم تشبه «الأغلبية المتراضية»

نواب وأعضاء «التنسيقية»: الكتاب تاريخى.. ويوثق تجربة شبابية أثرت الحياة السياسية

«درويش»: تناول موضوعى.. ونفتخر بأننا جزء من هذه التجربة.. و«عصام»: سيُسهل على جميع الباحثين والمهتمين عندما يكتبون عن هذا الكيان حتى ولو بعد 100 عام

الصفحة الثالثة

«الحكومة» فى شمال سيناء

الأمن يعود لـ«أرض الفيروز»

رئيس الوزراء: ننفذ تنمية حقيقية فى كل شبر بالمحافظة

مصر لا تنسى شهداءها ومَن ضحوا لأجلها.. وننشئ مدينة رفح الجديدة لخدمة كل المصريين.. وتطوير مستشفى العريش لرفع جودة الخدمة الصحية المقدمة لأهالينا

الرئيس وجّه بتحويل العريش لميناء دولى على أعلى مستوى.. وقراره بسير المشروعات مع مكافحة الإرهاب وفَّر أضعاف تكاليف التنمية.. وسيفتتح محطة تحلية لخدمة 1.5 مليون مواطن ومحطة كهرباء قريباً

مدينة رفح الجديدة

مشروعات صحة وإسكان

افتتاحات رئاسية مقبلة

5 جامعات فى «أرض الفيروز»

أسماء الشهداء

الدعم والقضاء على سوق الصرف الموازية

الفريق أسامة عسكر يطمئن على عودة مظاهر الحياة الآمنة بشمال سيناء

رئيس أركان حرب القوات المسلحة: تضحيات رجال الجيش والشرطة أعادت الاستقرار

نواب سيناء: بدأت معركة التنمية والبناء.. وزيارة «مدبولى» رسالة طمأنة

«رفح الجديدة»

نهضة عمرانية على الحدود الشمالية الشرقية

«الزملوط»: توجيهات رئاسية برصد 300 مليار جنيه للتنمية و«أبوشعيرة»: فتح الطرق يساعد على زيادة الاستثمارات

الصفحة الرابعة

مبادرة جديدة لتمويل القطاعات الصناعية والزراعية بفائدة مخفّضة تدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع

«السويدى»: تناسب الشريحة الأكبر من الصناع والزراع.. و«السقطى»: زيادة الإنتاج هدف الجميع

«الأهلى ومصر» يواصلان طرح شهادتى الـ22.5% والـ25%.. والحصيلة 250 ملياراً

المنتجان هما الأعلى عائداً فى القطاع المصرفى

ومتاحان للمصريين والأجانب «قصّر وبالغين»

بنكا «CIB وQNB» يطرحان شهادتى أجل «عام ونصف» بعائد 20 و22.5% ثابت طوال المدة

«ميد بنك»: دعم الشمول المالى من خلال رعاية معرض «بيت العرب» للمنتجات اليدوية

«وهبة»: حلول لجذب فئات وشرائح المجتمع وعدد أكبر من غير المتعاملين مع البنوك

«أكسا مصر» تعلن عن استراتيجيتها التوسعية للعام الجديد

«قنديل»: اهتمام أكبر بالتحول الرقمى فى قطاع التأمين الفترة المقبلة

الصفحة الخامسة

ارتفاع تعاملات الإنتربنك الدولارية بين البنوك إلى 800 مليون دولار لأول مرة منذ شهور

«بلومبرج»: البنك الأهلى الوكيل الأول فى التمويل والقروض المشتركة مصرياً وأفريقياً خلال 2022

«عكاشة»: شهادة ثقة من مؤسسة دولية.. و«أبوالفتوح»: نتيجة لشبكة علاقات قوية بالبنوك محلياً وعالمياً

بنك مصر والمعهد المصرفى يوقعان مذكرة لبدء مبادرة تطوير كوادر القطاع

«الإتربى»: 17600 موظف حصلوا على التدريب خلال 2022

المصرف المتحد ودار الأورمان يتفقان على شراكة لـ5 مشروعات قومية بالصعيد

«أرقى» للتطوير العقارى تتعاقد مع «محرم باخوم» لمشروع «آى بيزنس بارك» بالعاصمة الإدارية

الصفحة السادسة

«الوطن» تحتفى بالعيد القومى للمحافظة.. وترصد مشروعات التنمية على أرضها

أسوان «يا عروسة النيل يا حتة من السما»

المحافظة فى «الجمهورية الجديدة»: 3 سنوات من مشروعات التنمية آخرها «كيما 2»

المحافظ: المدينة تحولت إلى متحف مفتوح.. ومبادرة «حياة كريمة» تصل إلى 5 مراكز

عطية

نواب: مواردها الطبيعية تؤهلها لتدشين مشروعات استثمارية وصناعية

«حياة كريمة» فى أسوان

«خليل»: بها مناجم ذهب وخيرات تعدينية يجب استغلالها بدلاً من تصديرها كمواد خام

الصفحة السابعة

أبناؤها.. نجوم ساطعة فى كل المجالات «أدب ورياضة وفن»

«العقاد» برع فى الأدب.. و«منير ومنيب» أعادا إحياء التراث النوبى.. و«شيكابالا وجعفر» نجمان فى الرياضة.. و«برين» أسطورة المديح

مركز «مجدى يعقوب».. «حراس القلوب» ينشرون بهجة الشفاء ببلاد الذهب

أطباء بالمركز: «بيتنا التانى وبنقضى فيه معظم وقتنا ومبسوطين إننا فى أسوان»

«السيجا».. «تسالى الأجداد والخسران والكسبان فرحان»

«عبدالمتعال»: «لعبة قديمة تشبه الشطرنج وبنلعبها فى الشارع.. ونتسلى بها أحسن من النميمة»

«الطين الأسوانى».. من «الأرض الطيبة» للبيوت ومعارض المنتجات التراثية

«منى»: خامات مشروعات التخرج بجامعات مصر كلها من طين أسوان

الكركديه.. زراعة وتجارة تتوارثها الأجيال ويتشارك فى «الحصاد» النساء والرجال

«شتّوا فى أسوان».. طبيعة خلابة ومناطق سياحية وترفيهية تجذب المصريين والأجانب

جزيرة هيسا وشارع الشواربى وكافيه إبليس تبهر الزوار من مختلف الجنسيات

الصفحة الثامنة

طرق المشاركة في أفريقيا

شرط التقسيط

الزمالك ينتظم في معسكر مغلق لمباراة بيراميدز.. «الأبيض» يفتقد جهود 3 لاعبين.. وإمام عاشور يتقبل عقوبة رئيس النادي ويرفض التصعيد

سوبر كلاسيكو

برشلونة وريال مدريد «كلمة الفصل» على استاد الملك فهد.. بارسا «تشافي» يحلم باللقب الأول.. وظهور خاص لـ«رونالدو»

أزمة دفاعية

ورطة لـ«كولر» قبل مواجهة سموحة..وتطورات جديدة بقائمة الراحلين عن الأهلى

رفض الهدايا

20 هدفا وحالة طرد.. حصاد الجولة الثالثة عشرة للدوري