اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. المصريون يحتفون بنجل الحسين: «إحنا العاشقين في حب الزين»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

السيسي يتفقد أعمال التطوير الشامل لـ «هضبة المقطم»

الرئيس: إقامة أنشطة توفر فرص عمل للشباب وإنشاء حوائط حفاظاً على أمن المواطنين

«الوطن» تحتفي بالإمام علىّ بن الحسين بمناسبة الليلة الختامية لذكرى مولده

4 وجوه تلخص سيرة «الزهد والعلم والكرامة ورعاية الفقراء»

نجا من القتل بسبب مرضه.. «الصحيفة السجادية» أهم الآثار المنسوبة إليه.. المصريون حموا الرأس الشريف من التمثيل به وأقاموا له مشهداً مهيباً.. باحث: رعى الفقراء وحفظ نسل «الحسين».. حضرات ذكر وإنشاد وشوادر ضيافة وطعام للاحتفال بالمولد في القاهرة

مصر و«الصحة العالمية» تبحثان تطوير إنتاج الأدوية واللقاحات

«عبدالغفار»: التوسع في نقل خبرات تكنولوجيا التصنيع

«القصير»: كل الدعم لجهود مصر في الارتقاء بجودة المستحضرات الدوائية

«النواب»: 130 طلب إحاطة حول الري والاستثمارات والتصدي لحملات الغرب حول حقوق الإنسان

الجلسة العامة تناقش غداً تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة لترسيخ الانضباط

تعاون «مصري - إماراتي» في المراقبة الجوية استعداداً لـ«COP28»

«عباس»: لدينا كفاءات وكوادر مؤهلة ومدربة على أعلى المستويات

مبادرة الطعام لـ 5 ملايين أسرة

«التحالف الوطني».. «خيرك سابق»

توجيه 6 قوافل طبية في المحافظات لتغطية 7 تخصصات مختلفة لخدمة الأهالي

توزيع «بطاطين ومواد غذائية» في الغربية وافتتاح خطوط صناعة السجاد بالفيوم

إصابات وصفقات

20 غرزة في رأس «أفشة»

«الضامة» تهدد ياسر إبراهيم

«طاهر» الحسنة الوحيدة

إدارة الزمالك تسابق الزمن لإنهاء صفقتي «إيبوكا وكودجو»

جماهير ليفربول تنتظر «صلاح» في محطة برايتون لمداواة الجراح

الصفحة الثانية

«الإسكان»: طرح 20044 وحدة سكنية بمشروعات «جنة ودار مصر وسكن مصر» بعدد من المدن

«الجزار»: التسجيل إلكترونياً عبر «بنك التعمير والإسكان» بدءاً من الغد وحتى 16 فبراير

«المالية»: 260 ألف شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية

«القاهرة»: افتتاح 100 معرض لـ«أهلاً رمضان» خلال أيام

«سويلم»: التحول من الري بـ«الغمر» إلى «التنقيط» بمزارع قصب السكر

نسعى لتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الإنتاجية

مباحثات «مصرية - هندية» في مجال توطين صناعة الإلكترونيات

«الداخلية» تواصل فعاليات المرحلة الـ23 من «كلنا واحد» لتوفير السلع بأسعار مخفضة

قضى 16 عاماً في مهنته لتوفير قوت يومه

سائق يعيد هاتفاً لصاحبه: «مش هينفعني في آخرتي»

الحفل بدأ بالزغاريد وتضمن زفة وفقرات فكاهية وغنائية

طلاب «طب طنطا» يودعون الجامعة بالطبلة

الصفحة الثالثة

«الوطن» تحتفي بالإمام على بن الحسين بمناسبة الليلة الختامية لذكرى مولده

مدد يا ابن الأكرمين

بطاقة تعريف

فضله

مكانته العلمية

«حِكَمُه»

أشهر بيت شعر منسوب له

قصيدة «الفرزدق» في فضل زين العابدين.. هزت أرجاء مكة

الصفحة الرابعة

4 وجوه لـ«سيد الساجدين وزين الصالحين»

البَكّاء السَّجّاد

الحليم الكريم

العابد الزاهد

العالم الجليل

في مصر.. «بركة الأب علىّ.. ورأس الابن زيد»

البركات تعم مشهد سيدنا زيد والدعاء عنده مستجاب.. والمصريون حموا رأسه الشريف من التمثيل به.. وأقاموا له مشهداً داخل المسجد

من دعائه

د. أحمد البصيلي: أهل المدينة قالوا بعد رحيله «فقدنا صدقة السر»

باحث في شؤون التصوف: رعى الفقراء وحفظ نسل «الحسين».. وكان يصفرّ وجهه من خشية الله

الإنفاق على 100 بيت

الاحتفاء بآل البيت سُنة حسنة.. ومناسك الحج احتفالات بذكرى أنبياء وأولياء

الصفحة الخامسة

المصريون يحتفون بنجل الحسين: «إحنا العاشقين في حب الزين»

حضرات للذكر والإنشاد الصوفي في الليلة الختامية لمولد الإمام السجاد حول مسجده بالقاهرة

زوار من المحافظات يتبركون بمشهد «زين العابدين»: «بنحب ريحة سيدنا النبي»

رؤوس شريفة لآل البيت في مصر.. «الحسين والجواد»

علي الرضا الجعفري يكتب: قيمة الأخلاق عند أهل البيت عليهم السلام

من رسائله

أحمد البهي: ورث عن جده الأخلاق المحمدية.. كرم ورحمة وإكرام

إمام مسجده: «زين العابدين» محل ثقة وتقدير من مختلف الطوائف والفرق الإسلامية

«المقام القاهري» الصحيفة السجادية والمناجيات الـ 15 أهم الآثار المنسوبة إليه

الصفحة السادسة

قطار «حياة كريمة» يواصل تنمية المحافظات

المبادرة: تنفيذ مشروعاتها داخل 18 قرية و187 تابعاً بكفر الشيخ ورفع كفاءة البنية التحتية وتشييد مجمعات خدمية بالإسماعيلية

الانتهاء من تنفيذ 603 مشروعات.. وجارٍ العمل في 43 مشروعاً للصرف الصحى

بـ«مطوبس»

«نور الدين»: 5 أسواق نموذجية و18 عمارة سكنية و6 نقاط إسعاف و20 مشروعاً لتحسين شبكات الكهرباء

أحد مشروعات «حياة كريمة» في القرى

«يوسف»: المبادرة مدت خطوط الكهرباء وشبكات المياه والصرف وطورت قصر الثقافة ومراكز الشباب في «القنطرة شرق»

.. وتعيد الحياة إلى «غرب أسوان»: تنفيذ المشروعات بأعلى جودة وفق الجدول الزمني

«المبادرة»: الانتهاء من مشروع مركز تنمية الأسرة والطفل.. وتوزيع 38 ألف كرتونة غذائية للأسر الأَوُلى بالرعاية ضمن مبادرة «وصل الخير» في 11 مركزاً في سوهاج

مشروع مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية بيت داوود أوشك على الانتهاء

سحر الجعارة تكتب: التنمر بالمطلقات

الصفحة السابعة

التحالف الوطني .. خيرك سابق

إطلاق أكبر مبادرة لإطعام الأولى بالرعاية يستفيد منها 5 ملايين أسرة على مدار العام

التنفيذ عبر توزيع «كارت الخير» على الأسر المستفيدة لشراء مستلزماتها

مساعدات وشنط مدرسية ووصلات مياه وملابس مجانية لمواطني 5 محافظات

1450 وصلة مياه مجانية لمنازل في قرى مطوبس بكفر الشيخ.. ومعرض لتوزيع الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين بالغربية

قوافل طبية لفحص المرضى غير القادرين تشمل جميع التخصصات

د. محمود خليل يكتب: ضربة موجعة لـ«الجراكسة»

الصفحة الثامنة

جلسة تحديد المهام

اللعنة مستمرة

«أفشة» تحت عين الأطباء بعد 20 غرزة.. «الضامة» تعاند ياسر إبراهيم.. و«طاهر» الحسنة الوحيدة

الرحيل ممنوع

«دغموم» بطل السباق الشتوي.. وتخطيط في المصري لمواصلة الزحف

تحديد المصير

إدارة الزمالك تسابق الزمن لضم صفقتين و«فيريرا» يجهز الفريق لمواجهتي الحسم

صراع الكبرياء

«سيتي» يواجه «يونايتد».. والجماهير تنتظر «صلاح»