«الوطن» في أحد المصانع المستفيدة من مبادرة «ابدأ» لدعم الصناعة المصرية

فور عبور البوابة الأولى للمنطقة الصناعية بمدينة جمصة التابعة لمحافظة الدقهلية، تقع عينيك على صرح صناعي كبير لإنتاج إضافات الأعلاف، كأحد المصانع التي ساهمت المبادرة الرئاسية «إبدأ»، في تقديم الدعم اللازم لها لتشغيلها.

معاناة تعطيل التراخيص

قبل تدخل مبادرة «ابدأ»، عانى مصنع المصرية الأمريكية لصناعة إضافات الأعلاف من صعوبة إنهاء التراخيص وإجراءات تحويل النشاط اللازمة لانطلاقه، حتى لجأ صاحبه إلى المسؤولين عن المبادرة أملا في إيجاد حل لتلك المعاناة.

الدكتور محمود أبو العزم، صاحب المصنع المتخصص في إنتاج إضافات الأعلاف، بدأ حديثه لـ«الوطن» بالإشارة إلى الصعوبات التي واجهها قبل تدخل مبادرة «ابدأ»، والتي تمثلت في صعوبة إنهاء التراخيص وتعطيل إجراءات تحويل النشاط بسبب روتين بعض الموظفين في الجهات المعنية: «اتعطلت كتير بسبب تعطيل التراخيص لحد ما سمعت عن مبادرة ابدأ وقررت الجأ ليهم»، بحسب تعبيره.

تدخل مبادرة ابدأ

انتهت أزمة تعطل تراخيص المصنع في غضون تسعة أشهر فقط بعد تدخل مبادرة ابدأ التي ساعدت على تسهيل إنهاء الأوراق والإجراءات المطلوبة وانطلق العمل به كخطوة تهدف لإحياء الصناعة المصرية وتوفير فرص عمل كثيفة، بحسب رواية أبو العزم.

أجزاء المصنع

يضم المصنع من الداخل معملا لإجراء التركيبات الكيميائية، لتحديد النسب الآمنة والمكونات اللازمة للمنتج بعد تجربته، ووحدتين لتعبئة وتركيب المواد السائلة والبودرة، وأخرى لإنتاج الأقراص، تضم كل واحدة منها ماكينات حديثة من أجل منتج عالي الجودة يليق بتصديره إلى الخارج فيما بعد.

تتمثل أهمية إضافات الأعلاف في تعزيز الصحة العامة للحيوانات سواء الحيوانات أو الدواجن أو الأسماك من خلال تحفيز نموه ومنع الأمراض وزيادة القيمة الغذائية للعلف، وتحسين نوعية المنتجات الحيوانية وزيادة الجدوى الاقتصادية لها.

أنواع إضافات الأعلاف

وتختلف إضافات الأعلاف من حيث الشكل، منها حبيبات أو أقراص، أو بودرة أو سائلة، وتتنوع من حيث الأنواع ما بين الفيتامينات، والمعادن، والمضادات الحيوية، ومضادات الكوكسيديا، ومضادات الأكسدة، ومضادات الفطريات.

ما هي مبادرة ابدأ؟

المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ‎ انطلقت بدعم من مبادرة حياة كريمة، وتسعى إلى تطوير الصناعة المصرية، وتوفير فرص عمل، وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير.