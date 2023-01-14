قناة «إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن».. زين العابدين مدد يا ابن الأكرمين

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين هشام عبدالتواب ودعاء جاد الحق، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بعنوان «زين العابدين مدد يا ابن الأكرمين»

كما أبرز برنامج «هذا الصباح» تقرير «الوطن» الذي جاء بعنوان «التحالف الوطني.. إطلاق أكبر مبادرة لإطعام الأولى بالرعاية يستفيد منها ملايين أسرة على مدار العام، والذي تناول إطلاق المبادرة لـ«خيرك سابق» ضمن أنشطة التحالف الرئيسية التي تستهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية بتحقيق الأمن الغذائي للأسر المستهدفة.

كما أبرز البرنامج تقرير جريدة «الوطن» الذي جاء بعنوان «قطار حياة كريمة يواصل تنمية المحافظات»، والذي يتناول جهود المبادرة بقرى محافظة كفر الشيخ، إضافة للجهود المبذولة لرفع البنية التحتية بمحافظة الإسماعيلية.