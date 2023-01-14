وزيرا خارجية أمريكا وسويسرا يبحثان التعاون وتطورات الوضع في أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره السويسري إيجناسيو كاسيس، سبل التعاون بين البلدين وتطورات الوضع في أوكرانيا.

بحث المساعدة المقدمة لأوكرانيا

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان اليوم السبت، أن بلينكن وكاسيس بحثا في واشنطن، فرص استمرار التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، بما في ذلك المساعدة المقدمة لأوكرانيا والحاجة إلى محاسبة روسيا على حربها.

«بلينكن» ينهئ سويسرا

وهنأ بلينكن سويسرا على انضمامها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الشهر لولاية لمدة عامين.