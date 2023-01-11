الصين تعلق «تأشيرات الموانئ» لليابان وكوريا الجنوبية بسبب قيود كورونا

أعلنت الصين، اليوم، تعليق إصدار تأشيرات الموانئ وسياسة العبور دون تأشيرة، مؤقتا، لمواطني كوريا الجنوبية واليابان، وفقا لشبكة «بي بي سي».

سول وطوكيو تنتقدان قرار بكين

يأتي ذلك ردا على إجراءات قيود الدخول التي فرضتها عدة دول على المسافرين القادمين من الصين، بدءا من يناير الجاري، فيما انتقدت كلا من كوريا الجنوبية واليابان قرار بكين الذي وصفته بالانتقامي.

ووصف مسؤولون من كلا البلدين هذه الخطوة بأنها مؤسفة للغاية، إذ لا يجب أن تتأثر العلاقات الثنائية بإجراءات الحماية من فيروس كورونا.

وجاء إعلان بكين بعدما طالبت سول وطوكيو القادمين من الصين بإظهار نتائج سلبية لكورونا، وذلك عقب تفشي جديد للوباء، في حين دافعت الصين عن الإجراءات التي اتخذتها، واصفة إياها بأنها معقولة.

الوضع في الصين لايزال غامضا

وأثار إلغاء إجراءات الحماية المفاجئ في الصين مخاوف بعض الدول، وقالت منظمة الصحة العالمية إن الوضع في بكين لايزال غامضا.

وكانت بكين، خففت سياستها الصارمة «صفر كوفيد»، وأعلنت في وقت سابق، أنها أعادت فتح حدودها بالكامل، وأعفت القادمين من الخارج من إجراءات الحجر الصحي، فيما أعلنت عدة دول مثل أستراليا وفرنسا وكوريا الجنوبية وكندا وبريطانيا فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين، في إطار اجراءات جديدة للسيطرة على الوباء.