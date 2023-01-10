الصين تعلق تأشيرات دخول الوافدين من كوريا الجنوبية

علّقت الصين تأشيرات الدخول قصيرة المدة للزائرين من كوريا الجنوبية ردا على قيود مماثلة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت السلطات في كوريا الجنوبية، إن القيود المفروضة على الوافدين من الصين على خلفية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ترتكز على أساس علمي.

وابتداء من يوم 5 يناير الجاري، طالبت السلطات في كوريا الجنوبية الوافدين من الصين تقديم نتيجة سلبية لفيروس كورونا مدتها 48 ساعة أو نتيجة سلبية مدتها 24 ساعة لاختبار المستضد السريع قبل الصعود على متن الطائرات.

وأشارت السفارة الصينية في كوريا الجنوبية، عبر «ويتشيت»، إن توقف إصدار تأشيرة الدخول قصيرة المدى للكوريين الجنوبيين ابتداء من اليوم الثلاثاء لأغراض التجارة أو السياحة والعلاج الطبي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.